До +30! В Россию идет вторая волна бабьего лета: синоптики назвали регионы

Осень в центральных регионах России в этом году шикарная — золотая и теплая. Уже конец сентября, а синоптики заговорили о второй волне бабьего лета.

С 20 сентября во многих регионах нашей страны снова потеплеет. Со среды по воскресенье включительно градусы прогреются до +27 в Москве, Ярославле, Владимире, Твери, Мордовии, Самаре и Пензе.

В Сочи вообще будет +30, столько же и в Ялте.

А вот в Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Архангельской областях зарядят дожди. Но все равно будет тепло — выше +20 градусов.

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