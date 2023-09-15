Температура выше нормы: на Урале и в Западной Сибири прогнозируется «продолжение лета»

Сентябрь горит: в середине месяца в регионах Уральского федерального округа и юга Западной Сибири прогнозируется температура на 4–7 градусов выше климатической нормы. Несколько областей окажутся в «очаге тепла», сообщают синоптики.
.«Очаг положительных аномалий также будет в Уральском федеральном округе, где температура будет на 4–7 градусов выше нормы. Например, в Свердловской области в ближайшие дни ожидается до плюс 22–24 градусов».
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Специалист предупредил, что ночи в упомянутых регионах все-таки будут прохладными, местами с заморозками, так как в этих областях устанавливается антициклональный режим погоды. В такие периоды почва сильно охлаждается в темное время суток.