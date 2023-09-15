Температура выше нормы: на Урале и в Западной Сибири прогнозируется «продолжение лета»

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Специалист предупредил, что ночи в упомянутых регионах все-таки будут прохладными, местами с заморозками, так как в этих областях устанавливается антициклональный режим погоды. В такие периоды почва сильно охлаждается в темное время суток.