Ураганный ветер и потопы от дождя: в каких регионах России погода испортится с 16 сентября

Синоптики предупредили, что в Центральных регионах России погода испортится с 16 сентября. Будет дуть сильный северный ветер, местами пройдут ливни.

Температура воздуха поднимется в дневные часы максимум до +15 градусов. Ночью в некоторых городах опустится до +4.

Речь идет о Москве, Твери, Пензе, Ярославле и Владимире.

Пришло время доставать пуховики, но не на долго. На следующей неделе, согласно «Яндекс-погоде», снова потеплеет до +20 градусов.

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