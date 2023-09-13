До какого числа в России продержится бабье лето — синоптики объявили даты

Во многих регионах России сейчас наступило бабье лето. При этом синоптики сообщили, что греться нам еще долго — в этом году тепло не скоро уйдет из центральной части страны.

Например, в Москве похолодает не раньше 25 сентября. А пока же температура воздуха будет варьироваться в районе 20 градусов тепла.

В Санкт-Петербурге пуховики придется доставать с 27 сентября, а в Сибири — с 22-го числа.

На Урале осень вступит в свои права не раньше 21 сентября.

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