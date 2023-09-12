«Произойдет изменение, будет прохладно»: синоптик назвал точную дату, когда погода испортится — тепло на исходе

В России зачастую погода бывает переменчивой. Начало осени многих удивило, так как было тепло и солнечно. Недавно синоптики объявили, что настало бабье лето. Воздух в центральной части страны прогревается днем до 20 градусов. Но научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, когда произойдет похолодание в столице России.
По словам эксперта, погода испортится уже 15 сентября. А вот до этого дня будет около +19, +22 градусов, а также без осадков и малооблачно.
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«Но в пятницу произойдет изменение. Погода станет облачнее, температура днем понизится примерно на четыре градуса. Это все-таки заметно, будет более прохладно», – заявил Вильфанд.
По прогнозу метеоролога, во второй половине недели температура составит от +16 до +20 градусов. А вот в выходные дни погода улучшится на радость москвичам. Также выглянет солнце, пишет «ТАСС».