Стало известно, какие сюрпризы готовит погода на этой неделе москвичам

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Даже в пятницу, когда вероятен дождь, холоднее не станет, и в субботу над Москвой снова будет сиять солнце, а воздух будет теплым. Правда, ночные температуры медленно, но неуклонно начнут снижаться – до 7 градусов и ниже.

По материалам телеканала «360»