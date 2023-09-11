Стало известно, какие сюрпризы готовит погода на этой неделе москвичам

Как сообщают синоптики, на этой неделе в столице будет солнечно и без осадков, хотя временами облачно. Возможно, дождь пройдет только в пятницу. Температура воздуха будет достигать 20 градусов, ночью она опустится до 10-11 градусов.
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Даже в пятницу, когда вероятен дождь, холоднее не станет, и в субботу над Москвой снова будет сиять солнце, а воздух будет теплым. Правда, ночные температуры медленно, но неуклонно начнут снижаться – до 7 градусов и ниже.
По материалам телеканала «360»