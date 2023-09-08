Еще не бабье лето: в сентябре в Москве ожидается августовское потепление

В Москве с 10 по 13 сентября ожидается потепление до 22-25 градусов выше нуля. Погода будет соответствовать августу.

В воскресенье днем — 20-22 градуса.

В понедельник и вторник — 18-23 градуса.

В среду — 20-25 градусов.

«Осадков в эти дни не ожидается, так что на сентябрь пока жаловаться рано. Он радует погодой», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Метеоролог добавил, что в пятницу в столицу придут похолодание и дожди. Но уже субботу осадки прекратятся, а воздух будет прогреваться до 19-21 градуса.