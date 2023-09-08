Еще не бабье лето: в сентябре в Москве ожидается августовское потепление

В Москве с 10 по 13 сентября ожидается потепление до 22-25 градусов выше нуля. Погода будет соответствовать августу.
В воскресенье днем — 20-22 градуса.
В понедельник и вторник — 18-23 градуса.
В среду — 20-25 градусов.
«Осадков в эти дни не ожидается, так что на сентябрь пока жаловаться рано. Он радует погодой», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Метеоролог добавил, что в пятницу в столицу придут похолодание и дожди. Но уже субботу осадки прекратятся, а воздух будет прогреваться до 19-21 градуса.
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Ближайшее потепление, по словам Вильфанда, не является «бабьим летом», так как оно наступает после длительного периода некомфортной погоды.
«У нас только пятница будет не очень комфортной, а остальные дни с хорошей погодой. Так что бабье лето еще впереди» — отметил он.