В 11 регионах России в первой половине сентября ожидаются заморозки

Эй, зима, не торопись! Фото: Global Look Press

В ночные часы температура воздуха будет опускаться ниже нуля.

В ближайшие ночи (9-11 сентября) в ряде регионов России ожидаются заморозки.

До 1-2 градусов ниже нуля — в Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской областях и Карелии.

До 3 градусов мороза — в Алтайском крае, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.

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В Омской области — до 5 градусов, в Иркутской — до 7 градусов.

«Это уже достаточно серьезные заморозки, скорее даже легкие морозцы», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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