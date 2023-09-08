В 11 регионах России в первой половине сентября ожидаются заморозки

В ближайшие ночи (9-11 сентября) в ряде регионов России ожидаются заморозки.

До 1-2 градусов ниже нуля — в Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской областях и Карелии.

До 3 градусов мороза — в Алтайском крае, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.