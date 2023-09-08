В 11 регионах России в первой половине сентября ожидаются заморозки

В ближайшие ночи (9-11 сентября) в ряде регионов России ожидаются заморозки.
До 1-2 градусов ниже нуля — в Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской областях и Карелии.
До 3 градусов мороза — в Алтайском крае, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.
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В Омской области — до 5 градусов, в Иркутской — до 7 градусов.
«Это уже достаточно серьезные заморозки, скорее даже легкие морозцы», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.