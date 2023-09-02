В Россию идет зимний холод: начнется резкий ветер с дождем

Погода побаловала россиян теплой погодой в 1 сентября, но уже на следующей неделе в центральных регионах нашей страны будет холодно.

«В середине недели будет резкое ухудшение погоды. Столбики термометров в дневные часы покажут лишь +12...+16. Будет ветер и дождь», - заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Похолодание будет в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Владимире, Ярославле, Новгороде и в Пензе.

А в Якутии уже выпал снег - там уже зима.

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