До −1! В Россию идут заморозки к 1 сентября — достаем зимние пуховики

Синоптики сообщили, что на 1 сентября не во всех российских регионах будет жара. Если в Москве и других центральных регионах наступит самое настоящее пекло — до +30 градусов, то на севере Волги в Нижегородской области — заморозки.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в этом регионе до конца недели температура воздуха опустится до −1 градуса по ночам.

«В Забайкалье тоже заморозки до −2 градусов», — отметил он.

Так что пора доставать теплые пуховики.

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