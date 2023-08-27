Будем задыхаться от жары: синоптики предупредили об аномальных температурах первого сентября — что произойдет в природе

Как выяснилось, грустить по ушедшему лету в связи с наступившим похолоданием преждевременно.

Синоптики прогнозируют, что летнее тепло вернется. Причем, аккурат в первый день календарной осени - первого сентября.

В День знаний мы будем буквально задыхаться от жары. Первого сентября ожидаются аномальные для этого времени года температуры.

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