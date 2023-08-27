Будем задыхаться от жары: синоптики предупредили об аномальных температурах первого сентября — что произойдет в природе

Как выяснилось, грустить по ушедшему лету в связи с наступившим похолоданием преждевременно.
Синоптики прогнозируют, что летнее тепло вернется. Причем, аккурат в первый день календарной осени - первого сентября.
В День знаний мы будем буквально задыхаться от жары. Первого сентября ожидаются аномальные для этого времени года температуры.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, первого сентября температура воздуха прогреется до рекордных +30 градусов, что на 5 - 7 градусов выше нормы.
«В первые выходные осени, после прохождения холодного фронта в субботу, произойдет сброс аномального тепла, но до вполне комфортных значений: по ночам не ниже +15, днем — до 26 градусов тепла», - добавил синоптик.
По материалам РИА Новости.