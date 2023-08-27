Будем задыхаться от жары: синоптики предупредили об аномальных температурах первого сентября — что произойдет в природе

Прогулочный теплоход на Москва-реке. Фото: Global Look Press

После похолодания на европейскую территорию России вернется летняя жара.

Как выяснилось, грустить по ушедшему лету в связи с наступившим похолоданием преждевременно. 

Синоптики прогнозируют, что летнее тепло вернется. Причем, аккурат в первый день календарной осени - первого сентября.

В День знаний мы будем буквально задыхаться от жары. Первого сентября ожидаются аномальные для этого времени года температуры.

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По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, первого сентября температура воздуха прогреется до рекордных +30 градусов, что на 5 - 7 градусов выше нормы.

«В первые выходные осени, после прохождения холодного фронта в субботу, произойдет сброс аномального тепла, но до вполне комфортных значений: по ночам не ниже +15, днем — до 26 градусов тепла», - добавил синоптик.

По материалам РИА Новости.

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