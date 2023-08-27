«Адовая жара»: в России в начале сентября будет аномалия с погодой - синоптики опускают руки

На Россию надвигается знойная жара. Синоптики сообщили, что в центральных регионах нашей страны в начале сентября столбики термометров повысятся до 28 градусов.

Речь идет про Московский регион, Ленинградский, Владимирский, Тверской и Нижегородский.

Также будут лить летние дожди. Поэтому будет не так тяжело пережить пекло.

При этом еще две недели назад нам говорили, что лета в Москве больше не будет. Но погода снова подвела синоптиков.

Кстати, август 2023 года оказался на 2,5 градуса теплее, чем обычно.

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