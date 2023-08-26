Грядет теплая осень и красивая погода: Вильфанд заявил, что лето задержится в Москве до сентября

В России погода часто меняется. Это лето не раз удивило жителей Москвы. И в августе жара сменилась дождями. Также был отмечен самый холодный день этим летом. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице на ближайшую неделю. По словам синоптика, жителей столичного региона ожидает «красивая» погода с температурами до 26 градусов тепла.
На этот раз эксперт отметил, что и начало осени порадует хорошей погодой. Температура будет примерно на градус выше нормы.
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«Во вторник еще облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, дневная температура в Москве – от 16 до 19 градусов. Дневная температура в среду уже 19-24 градуса, а вторая половина недели будет еще более теплая с дневными температурами – 21-26 градусов», – сказал Вильфанд.