Погода в Москве на 25-26 августа: температура опустится до +7, ожидается небольшой дождь

По информации Гидрометцентра России, днем, 25 августа, в Москве ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман и до 21 градуса тепла. В Подмосковье от 17 до 22 градусов.

Ветер северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - 749 мм ртутного столба.

А вот в ночь на субботу температура в столице опустится до +7 градусов, по области – до +4.

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Как сообщают синоптики, 26 августа выдастся для мегаполиса чуть более теплым (20-22 градуса) и облачным, с небольшим дождем местами.