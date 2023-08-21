Ливни армагеддона: лето в России перейдет Рубикон, достаем пуховики

Похоже, лето в России близко к завершению. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, уже со вторника, 22 августа, в центральной части страны начнется похолодание с ливнями и грозами.

«Во вторник природа перейдет Рубикон. Москву пересечет полярный атмосферный фронт, начнется вторжение холодных воздушных масс», — заявил он.

Это коснется Московскую область, Ленинградскую, Ярославскую, Тверскую, Владимирскую и Пензенскую. Похолодание также придет на юг России — на Кавказ и Ростовскую область.

Столбики термометров днем едва будут достигать 14 градусов. Причем лить будет так, что покажется, что наступает конец света.

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