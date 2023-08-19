«Это не краснодарская погода, а турецкая»: на юге России ожидается аномальная жара

В эти выходные в начале следующей недели (20-22 августа) на юге России ожидается аномальная жара до 39 градусов. Такая погода характерна для юга Турции, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской области, республиках Северного Кавказа очень жаркая погода до 39 градусов. Там действует антициклональный режим, он обусловливает жару. Это аномальная температура, на 4-6 градусов выше нормы», - цитирует специалиста ТАСС. «Это не краснодарская погода, а турецкая погода, характерная по климату для юга Турции. Вот она будет такой на выходных и в течение первой половины следующей недели».

Метеоролог добавил, что также до середины следующей недели температура выше нормы ожидается и на юге Центрального федерального округа: в Тамбовской, Воронежской, Курской, Липецкой и Белгородской областях. Там будет около 30 градусов и выше.