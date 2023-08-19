Скоро кончится лето: в последнюю неделю августа в Москве ожидается похолодание

В середине следующей недели (23-24 августа) температура в Москве понизится до 16-19 градусов - начнется предосенний период.

«Летний эпизод завершается в Москве, на следующей неделе погода уже будет соответствовать тому температурному режиму, который как раз характерен пятой пятидневке августа. Понедельник еще 22-24 градуса, по области - до 26, а дальше уже начинается конец летнего периода, уже предосенняя погода», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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Специалист уточнил, что во вторник в столице ожидается около 20-22 градусов, а уже со среды и до конца недели столбики термометров опустятся до 16-19 градусов.