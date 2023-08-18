Стало известно, когда в Москве закончится лето

Настоящее жаркое лето закончится в столице 23 августа. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, зной будет сохраняться в Москве до пятницы, после чего жару собьют ливни. В субботу ожидается солнечная и сухая погода с температурой воздуха 21-26 градусов.
И в воскресение дождей не ожидается – сохранится умеренно теплая погода. Начало следующей недели принесет последнюю вспышку жары, кое-где пройдут грозовые дожди. Во вторник ожидается понижение температур, возможны дожди. Заметно похолодает к среде. Впрочем, по метеорологическим понятиям это еще будет лето, которое уйдет только к середине сентября.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Метеорологическое лето заканчивается лишь когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через отметку в +15 в сторону более низких значений, и, например, в Москве, по новым климатическим нормам, это происходит только 2 сентября», - цитирует эксперта телеканал «360».