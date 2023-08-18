Стало известно, когда в Москве закончится лето

Настоящее жаркое лето закончится в столице 23 августа. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, зной будет сохраняться в Москве до пятницы, после чего жару собьют ливни. В субботу ожидается солнечная и сухая погода с температурой воздуха 21-26 градусов.

И в воскресение дождей не ожидается – сохранится умеренно теплая погода. Начало следующей недели принесет последнюю вспышку жары, кое-где пройдут грозовые дожди. Во вторник ожидается понижение температур, возможны дожди. Заметно похолодает к среде. Впрочем, по метеорологическим понятиям это еще будет лето, которое уйдет только к середине сентября.

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