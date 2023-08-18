Жара с грозой: погода в Москве на 18 августа

В пятницу, 18 августа, в Москве ожидается 29-31 градус тепла. На сайте Гидрометцентра России погода в столице описывается как облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Днем в Москве (с 11 до 16 часов) из-за жары будет действовать желтый уровень погодной опасности. В ночь на 19 августа температура воздуха опустится до +16, местами ожидается кратковременный дождь.

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В Подмосковье 18-го числа температура будет колебаться в пределах 26-31 градус. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до +13.