Осень наступит раньше срока: синоптики пообещали жителям Москвы резкую смену погоды — готовьтесь

В России зачастую погода оказывается непредсказуемой. Этим летом не мало сюрпризов ожидало жителей центральной части страны. В Москве август выдался достаточно жарким. Однако синоптики вынуждены были расстроить жителей столицы новым прогнозом. Как оказалось, осень придет раньше срока и тепло уже со дня на день пропадет.
Метеоролог Надежда Точенова рассказала, когда погода в Москве погода испортится.
«С 18 августа город попрощается с 30-градусной жарой и перейдет в холодный фронт. Температурные показатели опустятся днем до плюс 20–22 градусов днем, а ночью – до 15 градусов. Начнется период дождей с грозами. В частности, такой прогноз ожидается уже в предстоящую пятницу», – призналась эксперт, пишет «Вечерняя Москва».
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
Она отметила, что начиная со следующей недели возращение жары уже невозможно. Температура уже не будет превышать +20 градусов, а ближе к сентябрю станет еще холоднее. А пока, 17 августа, в столице стоит жаркая и сухая погода.