Осень наступит раньше срока: синоптики пообещали жителям Москвы резкую смену погоды — готовьтесь

Метеоролог Надежда Точенова рассказала, когда погода в Москве погода испортится.

«С 18 августа город попрощается с 30-градусной жарой и перейдет в холодный фронт. Температурные показатели опустятся днем до плюс 20–22 градусов днем, а ночью – до 15 градусов. Начнется период дождей с грозами. В частности, такой прогноз ожидается уже в предстоящую пятницу», – призналась эксперт, пишет «Вечерняя Москва».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Она отметила, что начиная со следующей недели возращение жары уже невозможно. Температура уже не будет превышать +20 градусов, а ближе к сентябрю станет еще холоднее. А пока, 17 августа, в столице стоит жаркая и сухая погода.