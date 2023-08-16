Аномальная жара в Москве: названы самые опасные дни

Ближайшие два дня станут для столицы серьезным испытанием: температура воздуха поднимется до 31 градуса, находиться на улице будет нелегко. Сотрудники МЧС объяснили, как защититься от жары:

«В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды».

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Неудивительно, что в такую жару хочется оказаться рядом с любым водоемом и побыстрее окунуться в прохладную воду. Однако эксперты советуют воздержаться от этого, если водоем вам незнаком или нельзя поручиться за его чистоту. Кроме того, в такую жару не следует оставлять детей без присмотра. И, конечно, следует обязательно защищать кожу с помощью специального крема от загара.

По материалам телеканала «360»