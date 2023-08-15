Воздух прогреется до +39 градусов: Гидрометцентр назвал дату пиковой жары в России на этой неделе

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На этот раз эксперт сообщила, что температура в центральной части страны будет подниматься до +30 градусов. А вот пик придется на конец рабочей недели. Максимальная температура в Москве ожидается 18 августа, в пятницу — до +30, а вот на юге европейской России будет еще жарче — в Нижнем Поволжье прогнозируют до +39 градусов. А существенных осадков не ожидается, передает URA.RU.