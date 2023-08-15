Аномальная погода в сентябре: синоптики назвали регионы, где резко похолодает и будет неприятная осень

Так синоптики обещают, что в Москве средние температурные показатели будут около +17 градусов. В сентябре жители столицы почувствуют, что будто настала более глубокая осень. А все из-за серости, так как будет облачно, осадки и сильные ветра. Метеорологи не скрывают, что это аномальная погода для этого сезона.

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Подобная ситуация сложится в Санкт-Петербурге. Там также температура воздуха будет варьироваться от +16 до +18 градусов, а к концу сентября станет еще холоднее уже до +12 градусов. Также стоит ожидать характерных дождей.

В Сибири прогнозируются дожди и слякоть. Там ожидается около +10 градусов, а концу месяца уже начнутся заморозки. Синоптики рекомендуют готовится сибирякам к аномальному холоду, пишут THE FTIMES.