Такой погоды не было 280 лет: синоптики предупредили о рекордно высокой температуре, которая ужаснет россиян

Эксперты признались, что в Санкт-Петербурге 16 августа столбики термометров могут показать +30 градусов. Для этого города такие показатели будут крайне редкими. Синоптики отметили, что если это произойдет, то такая температура будет впервые зафиксирована в этом городе за всю историю метеонаблюдений в северной столице, а именно с 1743 года, то есть за 280 лет.

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А накануне в ночь на среду пройдут обильные дожди, поэтому в городе создастся эффект сауны с духотой, сообщает PRIMPRESS.

В Сибирь тоже придет аномальная погода, но со знаком минус. Там резко похолодает. В регионе ожидают дожди с грозами.