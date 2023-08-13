На Россию надвигается температурный взрыв

В центральные регионы России вернется аномальная жара. Метеоролог Евгений Тишковец заявил, что август станет самым жарким месяцем из всех в 2023 году.

Неделя в Москве начнется прохладно, но уже со вторника дожди прекратятся, и температура воздуха начнет прогреваться. К четвергу столбики термометров достигнут 32 градусов.

Такая же погода будет в Тверской области, Пензенской, Владимирской, Ярославской и Мордовии. На юге тоже жара - до 35 градусов.

Синоптики назвали явление «температурным взрывом».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».