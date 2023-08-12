Лить будет мощно: синоптики рассказали, когда в Москве прекратятся ливни и вернется жара

По данным ведомства, дожди продлятся до 13 часов воскресенья. Но самые интенсивные осадки уже прошли. Синоптики добавили, что 13 августа ветер продолжит бушевать, и его скорость по-прежнему может составлять до 14 м/с, сообщает телеграм-канал «Городское хозяйство Москвы».

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Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил, что будет вторая волна жары в столице на следующей неделе. По его словам, с 16 августа снова будет стоять зной и продержится как минимум три дня.