Лить будет мощно: синоптики рассказали, когда в Москве прекратятся ливни и вернется жара

В России погода часто бывает непредсказуемой. Этим летом в столице не раз была как знойная жара, так и холодные ночи. В августе снова начались колебания. 30-градусное тело сменилось затяжными ливнями. И 12 августа в городе шли дожди. В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы рассказали, когда погода изменится.
По данным ведомства, дожди продлятся до 13 часов воскресенья. Но самые интенсивные осадки уже прошли. Синоптики добавили, что 13 августа ветер продолжит бушевать, и его скорость по-прежнему может составлять до 14 м/с, сообщает телеграм-канал «Городское хозяйство Москвы».
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Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил, что будет вторая волна жары в столице на следующей неделе. По его словам, с 16 августа снова будет стоять зной и продержится как минимум три дня.