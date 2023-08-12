На Россию надвигается «адовая» жара: а синоптики уверяли, что не будет

Синоптики уверяли, что в августе в центральной части России не будет больше «адовой» жары. Якобы температура воздуха до конца августа будет колебаться в районе 24 градусов.

Однако на следующей неделе погода снова подведет все прогнозы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве снова ожидается виток тропического пекла.

«В четверг столбики термометра покажут плюс 30...плюс 33, что на 10 градусов выше нормы», - заявил он.

Жара также будет в Ставропольском крае, Республике Калмыкия, Астраханской и Волгоградской областях, а также в регионах Северного Кавказа.

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