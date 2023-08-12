В ряде регионов России ожидаются сильные дожди

12-14 августа в ряде регионов России ожидается очень дождливая погода. Речь идет о Ленинградской, Новгородской, Омской, Томской областях, Краснодарском крае и некоторых других субъектах РФ.

«Совершенно некомфортная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае - там температура 14-20 градусов максимальная. Это на 4-6 градусов ниже нормы. Кроме того, там везде будут интенсивные дожди. В Приморском крае тоже будет сильный дождь», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, дождливый уикенд ожидается и на юге страны.

«В выходные дни там будет не особо комфортная погода для отдыха, потому что в Краснодарском крае и Адыгее будут сильный дождь, гроза, град, ветер до 25 метров в секунду», - сообщил метеоролог.

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Специалист добавил, что в Тыве, центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края тоже прогнозируется сильный дождь в ближайшие дни.