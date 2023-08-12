Жара вернется в Москву в середине августа

Во вторник, 15 августа, в Москве ожидается прекращение осадков и потепление до 23-29 градусов. А затем, в четверг и пятницу, будет жарко - температура воздуха днем достигнет +31.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в выходные дни и понедельник температура в Москве будет колебаться в диапазоне 22-25 градусов.

Суббота окажется достаточно дождливой, в воскресенье и понедельник интенсивность осадков уменьшится, но кратковременные дожди еще будут наблюдаться.

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Вторник и среда будут очень комфортными днями - много солнца, переменная облачность, без осадков. А в четверг и пятницу в столице будет выше 30 градусов.

По материалам ТАСС.