11-12 августа на Москву обрушится гроза

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 25-30 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до +16.

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Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Опасность грозы сохранится и 12 августа, а вероятность осадков – до 14-го числа.