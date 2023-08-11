11-12 августа на Москву обрушится гроза

В пятницу, 11 августа, в Москве ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой и до 29 градусов тепла.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, днем в столице прогнозируют 27-29 градусов, в ночь на субботу температура воздуха может опуститься до +19.
В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 25-30 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до +16.
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Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Опасность грозы сохранится и 12 августа, а вероятность осадков – до 14-го числа.