Снова аномалия! Какая погода будет в России в сентябре — синоптики уже ничего не понимают

Обычно в сентябре лето в России заканчивается. На улице устанавливается прохладная погода, возможны частые дожди. Но не в этот раз.

Синоптики заявили, что в первый месяц осени 2023 года во многих регионах России будет летняя жара. Столбики термометров на юге страны даже будут подниматься выше 30 градусов.

Это Краснодарский край и Ставропольский, Ростовская и Волгоградская области.

В Москве и Санкт-Петербурге тоже будет теплее, чем обычно. Ожидается, что осень будет комфортной — температура воздуха в среднем прогреется до 20 градусов.

Синоптики утверждают, что это будет очередная аномалия. Климат меняется — и это отражается на планете в целом.

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