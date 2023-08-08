Сразу минус 12 градусов: синоптики предупредили о резком похолодании в России

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам экспертов, уже 10 августа в регионе наступит резкое похолодание. К выходным, к 12 августа, разница с началом недели составит уже минус 12 градусов: воздух прогреется лишь до 16 градусов выше нуля.

Синоптики отметили, что после 16 августа в Сибирь вернется 30-градусная жара и продлится полторы недели, пишет PRIMPRESS,