Сразу минус 12 градусов: синоптики предупредили о резком похолодании в России

Погода этим летом не раз удивляла жителей России. Примечательно, что за два месяца прошли как сильные дожди, так и знойная жара. Многие были уверены, что в августе будет тепло, но синоптики предупредили о похолодании в Москве. А теперь специалисты Gismeteo рассказали, какая погода ожидается в августе в Сибири. Впереди настоящая репетиция осени.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
По словам экспертов, уже 10 августа в регионе наступит резкое похолодание. К выходным, к 12 августа, разница с началом недели составит уже минус 12 градусов: воздух прогреется лишь до 16 градусов выше нуля.
Синоптики отметили, что после 16 августа в Сибирь вернется 30-градусная жара и продлится полторы недели, пишет PRIMPRESS,