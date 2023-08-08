На Россию движется ужас: эти регионы затопят адские ливни — сущий кошмар уже рядом

Зачастую погода приносит сюрпризы. Этим летом было много неприятный моментов от сильной жары, до ливней и града. Страдали разные регионы России. И вот синоптики снова предупреждают, что зной сменится похолоданием.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина огорчила граждан прогнозом погоды на ближайшее время. Идет циклон, поэтому многие регионы страны совсем скоро ждет сущий кошмар с тропическими ливнями и грозами.