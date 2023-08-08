На Россию движется ужас: эти регионы затопят адские ливни — сущий кошмар уже рядом

Зачастую погода приносит сюрпризы. Этим летом было много неприятный моментов от сильной жары, до ливней и града. Страдали разные регионы России. И вот синоптики снова предупреждают, что зной сменится похолоданием.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина огорчила граждан прогнозом погоды на ближайшее время. Идет циклон, поэтому многие регионы страны совсем скоро ждет сущий кошмар с тропическими ливнями и грозами.
По словам эксперта, что уже на этой неделе начнет сильно лить, поэтому ожидается, что из-за погоды могут быть затоплены города и села.
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Синоптик предупредила, что к ливням надо готовится жителям Псковской, Смоленской, Оренбургской, Калининградской, Ленинградской, Московской и Ростовской областях, а также республики Карелия и Пермскогого края.
«В течение часа в этих регионах будет выпадать до 30 мм осадков», — сообщила специалист, пишет URA.ru.