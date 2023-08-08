На Россию надвигаются ливни апокалипсиса - затопят города и села

В Гидрометцентре сообщили, что до конца недели дождь придет в Карелию, Псковскую, Смоленскую, Оренбургскую, Калининградскую, Ленинградскую, Московскую и Ростовскую области, а также в Пермский край.

«В течение часа в эхтих регионах будет выпадать до 30 мм осадков», - сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

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