На Россию надвигаются ливни апокалипсиса - затопят города и села

После изнуряющей жары во многие регионы России снова вернутся тропические ливни. Причем лить будет так, что снова затопит города и села.
В Гидрометцентре сообщили, что до конца недели дождь придет в Карелию, Псковскую, Смоленскую, Оренбургскую, Калининградскую, Ленинградскую, Московскую и Ростовскую области, а также в Пермский край.
«В течение часа в эхтих регионах будет выпадать до 30 мм осадков», - сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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