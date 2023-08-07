Осень нагрянула раньше времени: синоптик расстроили жителей Москвы прогнозом погоды на 7-13 августа

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин озвучил удручающий прогноз для жителей столицы с 7 по 13 августа. Он не стал скрывать, что осень придет раньше срока.

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По словам специалиста, 8 августа аномальная жара начнет спадать. Столбики термометров больше не покажут выше 30 градусов. Воздух прогреется только до 26–28 градусов. При этом ожидаются дожди и даже град.

А в среду и четверг, 9–10 августа, будет около 25–29 градусов. Сильное похолодание случится в пятницу, 11 августа. Будет уже только 22–23 градуса, а также дожди. Такая же погода будет и 12 августа, передает «Вечерняя Москва».