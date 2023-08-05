Температура рухнет на 16 градусов: Гидрометцентр предупредил россиян о резком и мощном похолодании

Эксперт рассказал, что в первой половине следующей недели в Москве и сопредельных областях воздух прогреется до +34 градусов. Однако вторая половина недели будет совершенно другой.

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«Переходный день будет в среду — температура около 25 градусов, она заметно понизится. Начиная с четверга — резкое понижение температуры. В четверг — 20-23 градуса, а с пятницы по воскресенье включительно максимальные температуры всего 18-23 градуса», — пояснил Вильфанд.

Начиная с 11 августа, пятницы, температура будет на несколько градусов ниже нормы. Также ожидаются проливные дожди, сообщают «РИА Новости».