Температура рухнет: синоптики призвали россиян готовиться к лютым холодам в августе — будет как в октябре

По словам экспертов, в первой половине месяца в ряде регионов страны ожидается жара, при которой воздух прогреет до +40 градусов. К такому зною следует подготовиться жителям Калужской, Тульской, Тамбовской и Воронежской областей, также жарко будет в Москве и Санкт-Петербурге.

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Но это продлится недолго. После 9-го числа в этих субъектах, а также в Сибири прогнозируется резкое падение температуры до +10...+13 градусов, сопровождаемое затяжными ливнями. По ощущениям погода будет напоминать конец сентября — начало октября, сообщает Primpress.

Напомним, что пока в столицу пришла жаркая погода. Эксперты предупреждают, что может быть побит температурный рекорд. Пик жары придется на выходные, к понедельнику ожидается +33...+34 градуса.