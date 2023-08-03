Температура рухнет: синоптики призвали россиян готовиться к лютым холодам в августе — будет как в октябре

Зачастую погода в России бывает переменчивой. Этим летом уже были сильные ливни, которые затопили Москву. А также и изнуряющая жара успела несколько дней простоять в городе. И хоть в первых числах августа москвичи наслаждались теплой погодой, синоптики дали неутешительный прогноз. Они обещают резкие перепады температур в августе.
По словам экспертов, в первой половине месяца в ряде регионов страны ожидается жара, при которой воздух прогреет до +40 градусов. К такому зною следует подготовиться жителям Калужской, Тульской, Тамбовской и Воронежской областей, также жарко будет в Москве и Санкт-Петербурге.
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Но это продлится недолго. После 9-го числа в этих субъектах, а также в Сибири прогнозируется резкое падение температуры до +10...+13 градусов, сопровождаемое затяжными ливнями. По ощущениям погода будет напоминать конец сентября — начало октября, сообщает Primpress.
Напомним, что пока в столицу пришла жаркая погода. Эксперты предупреждают, что может быть побит температурный рекорд. Пик жары придется на выходные, к понедельнику ожидается +33...+34 градуса.