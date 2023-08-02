Будет установлен рекорд года: россиян предупредили, что опасная жара накроет Москву — названа дата

К выходным воздух прогреется до +30 градусов. При этом отмечается, что в июле максимум было только +29 градусов.

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«Солнечным и сухим ожидается первый выходной день. Именно в субботу, скорее всего, мы и увидим на московских термометрах первые в этом году +30 градусов. Жаркой и сухой ожидается погода и в последний день этой недели, и в первый день следующей, а температура воздуха продолжит расти — достигнет +31…+33 градусов. С субботы столицу ждут тропические ночи, когда показания термометров будут близки к 20-градусной отметке», — поделился метеоролог в Telegram-канале.

Добавим, что в XXI веке в Москве первые два летних месяца без 30-градусной жары были всего три раза. МЧС России также предупредил, что зной будет стоять в городе с 3 по 4 августа, а также 5–7 августа.