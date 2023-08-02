Будет установлен рекорд года: россиян предупредили, что опасная жара накроет Москву — названа дата

В России погода часто оказывается непредсказуемой. Примечательно, что этим летом многие ждали настоящую жаркую погоду, но июнь и июль были дождливыми и облачными по большей части. Однако август приготовил свои сюрпризы. Синоптики уже сообщили, что последний месяц лета может стать самым жарким. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на этой неделе может быть побит температурный рекорд.
К выходным воздух прогреется до +30 градусов. При этом отмечается, что в июле максимум было только +29 градусов.
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«Солнечным и сухим ожидается первый выходной день. Именно в субботу, скорее всего, мы и увидим на московских термометрах первые в этом году +30 градусов. Жаркой и сухой ожидается погода и в последний день этой недели, и в первый день следующей, а температура воздуха продолжит расти — достигнет +31…+33 градусов. С субботы столицу ждут тропические ночи, когда показания термометров будут близки к 20-градусной отметке», — поделился метеоролог в Telegram-канале.
Добавим, что в XXI веке в Москве первые два летних месяца без 30-градусной жары были всего три раза. МЧС России также предупредил, что зной будет стоять в городе с 3 по 4 августа, а также 5–7 августа.