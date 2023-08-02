Настоящий ужас начнется в феврале: россиян предупредили о приближении эпохи очень холодных зим

В последние годы многие эксперты бьют тревогу из-за изменения клипа. Становится теплее во многих регионах России. Но теперь стало известно, что глобальное потепление и приток тепла в Арктику изменят циркуляцию атмосферы. Это отразится на погоде в Европе и части России.Там очень сильно похолодает, сообщил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.
По словам эксперта, потоки холодного воздуха попадут и в Центральную часть России. Холода будут и в столичном регионе.
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«Арктика будет значительно теплеть, но, с другой стороны, из-за этого огромного потока там ближе к концу зимы будет стоять антициклон, и уже из-за этого в феврале в Москве будет холоднее, то есть феврали в московском регионе будут холодать», — пояснил специалист, пишет РИА Новости.