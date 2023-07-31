Ужасная жара накроет Россию в начале августа: названы регионы, жителям которых нужно готовится к изнуряющему зною

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Метеорологи рассказали, чего ждать в последнем месяце лета.

Погода часто преподносит сюрпризы. Этим в России были как очень холодные дни, так и теплые. Однако конец июля расстроил жителей центральной страны ливнями, резким похолоданием и ураганами. Однако впереди еще один месяц лета. Метеорологи рассказали гражданам, какая будет погода в первой декаде августа. Оказалось, что в некоторых регионах будет курортное тепло. 

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В Екатеринбурге обещают  дожди и повышения температуры. Уже к 7 августа воздух прогреется  до +29 градусов по Цельсию. С 8 по 10 числа месяца дожди должны прекратиться, а дневная температура  будет подниматься до +36 градусов по Цельсию.

А вот в Новороссийске дождей в этот период не должно быть. Температура воздуха будет расти, термометры покажут от +31 до +33 градусов по Цельсию. Особенно облачно будет 1 и 3 август, пишет «Курьер.Среда».

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