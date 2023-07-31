Ужасная жара накроет Россию в начале августа: названы регионы, жителям которых нужно готовится к изнуряющему зною

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В Екатеринбурге обещают дожди и повышения температуры. Уже к 7 августа воздух прогреется до +29 градусов по Цельсию. С 8 по 10 числа месяца дожди должны прекратиться, а дневная температура будет подниматься до +36 градусов по Цельсию.

А вот в Новороссийске дождей в этот период не должно быть. Температура воздуха будет расти, термометры покажут от +31 до +33 градусов по Цельсию. Особенно облачно будет 1 и 3 август, пишет «Курьер.Среда».