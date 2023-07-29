Метеозависимым лучше подготовиться: погода в России в августе просто сойдет с ума

По словам экспертов, большую часть страны ждут сильнейшие перепады температур. По прогнозам в Екатеринбурге и Свердловской области сначала будет стоять 40-градусная жара, а вот уже с 14 числа все изменится: температура воздуха не будет прогреваться выше +14 градусов, а солнце скроется за тучами как минимум на неделю, пойдут затяжные дожди.

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Однако потом теплая погода вернется, но уже ближе к сентябрю наступит очередное похолодание и осадки, сообщает PRIMPRESS. Синоптики добавили, что аналогичная ситуация будет в Сибири, и в Центральной России.