Метеозависимым лучше подготовиться: погода в России в августе просто сойдет с ума

В России погода очень переменчивая. Примечательно, что этим летом были как сильные дожди, так и жаркие дни в разных частях страны, даже в Москве. И теперь синоптики изменили свои прогнозы на август для ряда регионов России. Они предупредили, что стоит ждать настоящего ужаса.
По словам экспертов, большую часть страны ждут сильнейшие перепады температур. По прогнозам в Екатеринбурге и Свердловской области сначала будет стоять 40-градусная жара, а вот уже с 14 числа все изменится: температура воздуха не будет прогреваться выше +14 градусов, а солнце скроется за тучами как минимум на неделю, пойдут затяжные дожди.
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Однако потом теплая погода вернется, но уже ближе к сентябрю наступит очередное похолодание и осадки, сообщает PRIMPRESS. Синоптики добавили, что аналогичная ситуация будет в Сибири, и в Центральной России.