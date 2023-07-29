Лето закончилось? В Москве погода снова испортится — дождливо и холодно

По данным сайта «Метеоновости», максимальная температура воздуха в этот день составит всего плюс 15–19 градусов. А в Подмосковье будет еще холоднее — около 13–17 градусов.

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Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3–6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 75 процентов.

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в Москве еще некоторое время, после чего на смену ей должна прийти жара, поэтому далеко убирать майки и шорты еще рано.