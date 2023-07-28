Ливни, грозы и шквалистый ветер: на юг России пришел холодный фронт с Атлантики

28 и 29 июля на юге России прогнозируются сильные локальные ливни с грозами и ветром. Температура воздуха заметно понизится из-за холодного атмосферного фронта.

«Через юг России, начиная с Крыма, проходит холодный фронт с Атлантики, и при этом на Кавказ с юго-востока продолжает двигаться очень теплый тропический воздух. Поэтому и возникла разница температур воздуха», — цитирует ТАСС ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую. «Крым холодный фронт уже прошел, для полуострова пик ненастья позади, но сохранится порывистый ветер и кратковременные дожди. Фронт также пройдет через Черноморское побережье, Северный Кавказ, в субботу будет на Каспии, то есть ЮФО и СКФО попадут в зону более прохладного воздуха».

В Сочи в ночь на субботу, 29 июля, ожидаются сильные ливни с грозами, похолодает до 20–22 градусов. Днем на курорте вероятны кратковременные дожди.

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Ливни и грозы в сочетании с порывистым ветром охватят Краснодарский, Ставропольский края, Ростовскую область и Адыгею, холодный фронт в течение субботы будет смещаться на восток. Дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра прогнозируются до конца субботы даже в засушливой Калмыкии.

Погода на юге России успокоится в воскресенье, 30 июля. Во Владикавказе улучшения стоит ждать чуть позже — в понедельник.