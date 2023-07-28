Не только ливни: какие сюрпризы преподнесет август москвичам – предупреждает синоптик

1 августа принесет жителям Москвы ясную или малооблачную погоду, но дожди все же возможны. Днем воздух прогреется до 30 градусов. Но потом температура снизится до 25 градусов – и так будет продолжаться всю первую неделю августа.

На протяжении трех недель последнего летнего месяца будут идти дожди, причем 8 августа, вероятно, пройдет гроза. 9, 13, 17 и 25-26 августа синоптики прогнозируют ливни. Метеоролог Татьяна Познякова подчеркивает: август в Москве будет довольно комфортным по температуре воздуха – не жаркий и не холодный.

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