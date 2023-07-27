Обрушатся тропические ливни и град: погода в Москве резко изменится в выходные — будет ужас

Ситуация будет не лучше на выходных. Синоптик Александр Ильин рассказал, что ждать 29 и 30 июля. По словам эксперта, начнет влиять циклон, поэтому преобладать будет облачная дождливая погода. Стоит достать зонтики, так как ожидаются продолжительные ливни.

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«За выходные выпадет четверть месячной нормы — от 10 до 15 миллиметров. Максимальная температура ожидается совсем печальная — от 18 до 23 градусов тепла. А в воскресенье еще ниже — 16–21. В ночные часы будет ровная погода. В субботу ночью она составит от 17 до 19 градусов. А в воскресенье немного прохладнее — 16–18», — поделился специалист, пишет «Вечерняя Москва».

А вот в пятницу, 28 июля, синоптики прогнозируют самый жаркий день в столице на этой неделе. Воздух может прогреться выше 30-градусов.