На Центральную Россию надвигаются тропические ливни: выходные будут испорчены — выпадет почти месячная норма осадков

В России погода зачастую оказывается непредсказуемой. Этим летом в Москве были разные аномальные показатели от ливней и резких холодов, до зной жары. В июле погода не раз преподносила сюрпризы. И теперь в столице хоть и тепло, но дожди не дают никому порадоваться лету. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной части России. Он дал свой неутешительный прогноз.