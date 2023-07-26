На Центральную Россию надвигаются тропические ливни: выходные будут испорчены — выпадет почти месячная норма осадков

В России погода зачастую оказывается непредсказуемой. Этим летом в Москве были разные аномальные показатели от ливней и резких холодов, до зной жары. В июле погода не раз преподносила сюрпризы. И теперь в столице хоть и тепло, но дожди не дают никому порадоваться лету. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной части России. Он дал свой неутешительный прогноз.
По словам специалиста, с 28 июля, пятницы, и до конца недели ряд регионов окажутся во власти тропических ливней.
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«Они связаны с выходом сурового «балканца» – балканского циклона, насыщенного морской влагой и теплом, являющихся идеальной базой для формирования грозовых облаков», – поделился синоптик.
Он добавил, что в общей сложности до конца недели в регионе местами прольется до 60-80 миллиметров. Это равно почти месячной норме.