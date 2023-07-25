В России наступит настоящий ад: синоптик поделился ужасающим прогнозом погоды — названы даты прихода аномалии

В России погода очень нестабильная. Многие ожидали лета, чтобы погреться на солнце. Однако в июне было всего несколько жарких дней, а в июле на Москву обрушились дожди. В регионах погода также очень переменчивая. Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал об аномальной погоде, которая ждет россиян в ближайшие дни.
По словам эксперта, уже на этой неделе в стране будет настоящий ад — экстремальная жара накроет сразу несколько регионов. Температура будет очень высокой.
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Синоптик отметил, что в Кубани, в Волгоградской и Астраханской областях уже в четверг, 27-го июля, ожидается до плюс 36-28 градусов. Прогреется воздух в Воронеже, Пензе, Тамбове. Там к четвергу-пятнице ожидается до плюс 35-36 градусов.
Напомним, что недавно Европу накрыла 40-градусная жара. В Турции бушую пожары.