В России наступит настоящий ад: синоптик поделился ужасающим прогнозом погоды — названы даты прихода аномалии

Фото: Global Look Press

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» сообщил, что в ряде регионов в ближайшие дни установится 36-градусная жара.

В России погода очень нестабильная. Многие ожидали лета, чтобы погреться на солнце. Однако в июне было всего несколько жарких дней, а в июле на Москву обрушились дожди. В регионах погода также очень переменчивая. Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал об аномальной погоде, которая ждет россиян в ближайшие дни. 

По словам эксперта, уже на этой неделе в стране будет настоящий ад — экстремальная жара накроет сразу несколько регионов. Температура будет очень высокой. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Синоптик отметил, что в Кубани, в Волгоградской и Астраханской областях уже в четверг, 27-го июля, ожидается до плюс 36-28 градусов. Прогреется воздух в Воронеже, Пензе, Тамбове. Там к четвергу-пятнице ожидается до плюс 35-36 градусов.

Напомним, что недавно Европу накрыла 40-градусная жара. В Турции бушую пожары. 

Читайте также