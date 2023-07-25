Жара вернется: Вильфанд спрогнозировал, когда произойдет повышение температуры в Москве

В России погода часто бывает переменчивой. Этим летом уже были как очень холодные дни, так и 30 градусов жары. В Москве в июле погода была очень дождливой. Более того, наблюдается совершенно не свойственная для третьей декады июля погода, что ниже нормы на 4–4,5 градуса. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жара вернется уже скоро.
Синоптик рассказал, что в столице потеплеет к середине недели. Термометры покажут до +27 градусов. Об этом пишет «Звезда».
Также он отметил, жители Москвы насладятся по-настоящему летней погодой в среду-четверг, 26 и 27 июля. В столичный регион будут поступать воздушные массы с Балкан, благодаря чему температура воздуха повысится на 5 градусов. В среду и тем более четверг – еще на 3–4 градуса.
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На данный момент не совсем тепло из-за сформировавшиеся на севере воздушные массы полярного происхождения, которые переместились по западной границе России на юг, а оттуда в центральную часть страны и затем в столицу.