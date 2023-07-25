Жара вернется: Вильфанд спрогнозировал, когда произойдет повышение температуры в Москве

Синоптик рассказал, что в столице потеплеет к середине недели. Термометры покажут до +27 градусов. Об этом пишет «Звезда».

Также он отметил, жители Москвы насладятся по-настоящему летней погодой в среду-четверг, 26 и 27 июля. В столичный регион будут поступать воздушные массы с Балкан, благодаря чему температура воздуха повысится на 5 градусов. В среду и тем более четверг – еще на 3–4 градуса.

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На данный момент не совсем тепло из-за сформировавшиеся на севере воздушные массы полярного происхождения, которые переместились по западной границе России на юг, а оттуда в центральную часть страны и затем в столицу.