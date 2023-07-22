«Это очень высокие показатели»: в этих регионах России ожидается аномальная жара — ужасающий прогноз погоды

В России погода очень переменчивая. Этим летом уже были как аномальные заморозки, а также град, ливни и зной. Вторая половина лета может снова преподнести сюрпризы. По словам экспертов, грядет еще одна волна аномальной жары. Синоптик Александр Ильин предупредил граждан о серьезном повышении температуры в южных регионах России.
По словам эксперта, с 24 июля столбик термометра поднимется до +45. Он пояснил, что аномальную жару принесет дыхание антициклона, который известен как «Харон».
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Ильин добавил, что жара будет опасной, так как может спровоцировать пожары и привести к ухудшению самочувствия у ряда граждан. Он подчеркнул, в эти дни нужно употреблять больше воды.
«Это очень высокие показатели для летнего сезона», – сказал синоптик.