Природа не щадит: Гидрометцентр прогнозирует Европе большой тепловой стресс

В ближайшие три десятилетия Европе грозит тепловой стресс в летние месяцы. Уже сегодня очень высокая температура наблюдается в Италии, Греции, Турции, Испании, Франции, и столбики термометров продолжат расти.
«По оценкам межправительственной группы экспертов по изменению климата, куда входят и наши специалисты, к 2050 году половина населения Европы может столкнуться с высоким или очень высоким риском теплового стресса летом. То есть интенсивность и продолжительность волн тепла будет увеличиваться», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Метеоролог отметил, что такая погода опасна для человека, так как происходит не только обезвоживание организма, но и изменение его химического состава. Из-за того, что высокая температура наблюдается не только днем, но и ночью, у тела нет возможности отдохнуть от жары.
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По словам специалиста, уже в нынешнее время часть юга Европы и Средиземноморья охвачена экстремальной жарой. Еженедельные температуры на 5–9 градусов превышают нормы. И усиление жары в ближайшее время продолжится.
«Жара будет усиливаться, в частности, в Греции и Турции. Испанская государственная служба также предупредила, что прогнозируется температура от 42 до 44 градусов. Она объявила красный уровень опасности. Национальная метеослужба Италии также выпустила предупреждение», — отметил Вильфанд.
В Северной Америке, по его словам, в ближайшие дни также велика вероятность установления новых температурных рекордов.