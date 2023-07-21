Природа не щадит: Гидрометцентр прогнозирует Европе большой тепловой стресс

В ближайшие три десятилетия Европе грозит тепловой стресс в летние месяцы. Уже сегодня очень высокая температура наблюдается в Италии, Греции, Турции, Испании, Франции, и столбики термометров продолжат расти.

«По оценкам межправительственной группы экспертов по изменению климата, куда входят и наши специалисты, к 2050 году половина населения Европы может столкнуться с высоким или очень высоким риском теплового стресса летом. То есть интенсивность и продолжительность волн тепла будет увеличиваться», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Метеоролог отметил, что такая погода опасна для человека, так как происходит не только обезвоживание организма, но и изменение его химического состава. Из-за того, что высокая температура наблюдается не только днем, но и ночью, у тела нет возможности отдохнуть от жары.